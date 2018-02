Festa della Donna, 8 marzo: cena spettacolo a Villa Benni

8 marzo in Villa! Una cena spettacolo nella splendida cornice di Villa Benni, via Saragozza n. 210. Esposizione bijoux di Lara Garagnanii Lara 11.

€ 40,00

Parcheggio interno

(Cena a tema - Intrattenimento – 1 copia libro )

Prenotazione obbligatoria

(Tel. 051430880 - Cell. 3429089770)



Menù:

Antipasti:

Tartina mimosa (pancarre’ maionese pomodoro e rosso d’uovo)

Coupelle di brisee con anatra affumicata e pistacchi



Primi piatti:

Risotto mimosa con crema di asparagi e mantecato con stracchino



Secondi piatti:

Filettino di vitello in rosa con spicchi di carciofi saltati in padella



Dolci:

Torta mimosa



Accompagnati dai vini della cantina Merlotta