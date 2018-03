L'8 marzo "Women Social Night"

In occasione della Festa internazionale della Donna l'Associazione MondoDonna - onlus bolognese che si pone come obiettivo quello di rappresentare l'eccellenza nella cura e accoglienza per nuclei di donne e minori, per donne e per uomini richiedenti asilo o in condizione di marginalità economicosociale – è lieta di invitarVi a "Women social night", evento che si svolgerà giovedì 8 marzo al Sympo' (via delle Lame 83, Bologna) dalle 20, con la partecipazione e il contributo di Campora pelletteria, CMR Fisios, Csai Srl, Forhever, Maricarmen Bonilla Camara, Ottica San Luca, Petali estetica, Pezzini gioielleria, Queen's palesta, Rugiada fiori e piante, Zinelli tessuti.



La serata prevede cena a buffet, sfilata di moda, esibizione di fitness, dj set & dance. Ingresso con donazione minima di 15 euro a persona a favore di CHIAMA chiAMA, servizio di aiuto e sostegno per le donne.

In allegato la locandina con i dettagli dell'evento. Vi aspettiamo!



Per info e prenotazioni: www.mondodonna-onlus.it