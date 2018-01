Arte Fiera, l'8boutique apre le porte all'arte

Papuli – Ventrone - Bevignani: L’8Boutique Design Apartments apre le porte all’Arte.

Le opere della Galleria Stefano Forni in mostra all’interno del nuovo concept turistico bolognese.



31 gennaio – 11 febbraio 2018

L’8Boutique Design Apartments

Via A. Zappoli 2 – Bologna (centro storico)



A Bologna si accende ArteFiera e la luce è puntata sulle idee e sulle iniziative capaci di trasmettere emozioni, attraverso espressioni artistiche di ogni tipo.



Da mercoledì 31 gennaio a domenica 11 febbraio, L’8Boutique Design Apartments ospiterà le opere della collezione della Galleria Stefano Forni, realizzate da Daniele Papuli, Luciano Ventrone e Giorgio Bevignani: tre artisti che hanno fatto della scultura e della pittura uno strumento per comunicare, oltre che una ragione di vita.



Dodici giorni di esposizione in cui gli ospiti de L’8Boutique Design Apartments (e i più curiosi) potranno “respirare arte”, all’interno di un contesto che già si distingue per la sua calda accoglienza dal fascino retrò.



L’8Boutique Design Apartments si trova in via Agamennone Zappoli 2, nel cuore del centro storico di Bologna e a due passi da Piazza VIII Agosto. È il risultato di una profonda e accurata ristrutturazione, nel pieno rispetto delle linee architettoniche di un palazzo risalente al 1700, conservate in diversi particolari. Inaugurato a ottobre 2017, oggi L’8Boutique è una struttura ricettiva d’élite nel panorama bolognese con i suoi otto appartamenti a uso turistico, differenti per arredamento e stile, ma accomunati da uno spiccato senso del gusto nella cura dei dettagli.



Gli artisti in esposizione presso L’8Boutique:



Giorgio Bevignani

Nasce a Città di Castello nel 1955. Scultore e pittore unico nel suo genere, Bevignani vive e lavora in Italia, in provincia di Bologna, dove modella, plasma e assembla diversi materiali trasformandoli in vere e proprie opere d’arte, che vanno dalla pittura alla scultura, per approdare al magico universo delle installazioni.



Luciano Ventrone

Nasce a Roma nel 1942, frequenta il Liceo Artistico di Roma. Dopo il diploma conseguito nel 1964, si iscrive alla facoltà di Architettura che frequenterà sino al 1968; in quell’anno, decide di abbandonare gli studi per dedicarsi interamente alla pittura.



Daniele Papuli

Nasce nel 1971 a Maglie, in Puglia. Dopo il diploma in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Brera, si stabilisce e lavora a Milano. La carta è la materia che sente più adatta alla propria ricerca e al proprio linguaggio. Sperimenta la produzione di carte a mano e dal ’97 realizza le prime sculture con diverse tipologie di materiale cartaceo.





Per ulteriori informazioni:

L’8Boutique Design Apartments

Via A. Zappoli 2 – 40126 Bologna.

info@l8boutiquedesignapartments.it

+39 0510339083