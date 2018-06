94 passi in giardino di Lorenza Zambon

Primo appuntamento in programma del festival multidisciplinare Scena natura. Teatro, danza e musica nel verde con lo spettacolo teatrale site specific 94 passi in giardino scritto e interpretato da Lorenza Zambon, anima del Teatro Natura della Casa degli Alfieri di Asti.



Teatrante da sempre, nel 2000 Lorenza Zambon ha imboccato una via del tutto originale: incapace di resistere al potente “genio del luogo”che abita la collina della Casa degli Alfieri si è impegnata infatti in esperimenti di “ibridazione” del teatro con la sua passione, maniacale, per le piante, i giardini e i paesaggi. Questo ha portato ad una personalissima linea di ricerca e a una variegata pratica di teatro fuori dai teatri popolata da strani ibridi ed ecco perché Lorenza Zambon ha accettato subito l’invito di Crexida a Fienile Fluò.