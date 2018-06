L'altro 2 giugno, la Festa della Repubblica che ripudia la guerra

Cucine dal mondo, Musica, Esibizioni, Banchetti, Pensieri



Tante energie, tantissimi incontri... un momento importante della nostra Città per ritrovare se stessa.



Il 2 giugno i costruttori di pace, nei quartieri, nelle associazioni, nelle comunità, chi sa bene che insieme si può dare aiuto e risolvere i problemi, faccia sentire la propria voce per dire basta e per pretendere che l’Italia faccia la propria parte. Si riparta saldamente dalla Costituzione per ripudiare davvero la guerra. Quindi bisogna aderire ai trattati internazionali per il disarmo nucleare, bisogna dire dei No ad ogni avventura bellica, bisogna fermare i circuiti finanziari e la vendita di armi che partono dal nostro paese.

Il Portico della Pace di Bologna è un gruppo di associazioni e persone di culture e generazioni diverse, che assieme promuovono iniziative per sostenere il diritto alla pace per tutti e la cultura della nonviolenza, per riconciliare e prevenire i conflitti, per imparare ad accogliere, a guarire, a vivere insieme bene.