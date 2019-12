Christmas Welcome: concerti di Natale dei BSMT Singers

Venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre due appuntamenti musicali in perfetto clima natalizio. In occasione del periodo Natalizio, i BSMT Singers, le migliori voci della Bernstein School of Musical Theater, sono impegnati in una serie di concerti di Natale. A Bologna, oltre ai concerti all’Unipol Auditorium (8 dicembre – info), all’Opificio Golinelli (15 dicembre – info) e al Teatro Comunale (22 dicembre – info), i BSMT Singers si esibiscono anche nel Cortile di Corte Isolani e nella Sala Teatrale Sondheim – BSMT Center for the Performing Arts.

I BSMT Singers diretti da Shawna Farrell e Vincenzo Li Causi con al pianoforte Maria Galantino saranno venerdì 20 dicembre 2019, ore 18.00 nel Cortile di Corte Isolani e sabato 21 dicembre 2019, ore 17.00, nella Sala Teatrale Sondheim – BSMT Center for the Performing Arts Via Paolo Nanni Costa 12/6.