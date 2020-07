BUDRIOESTATE 2020. Ce n’è per tutti.Quest’anno ce l’abbiamo messa tutta e nonostante il Covid19 che ci ha concesso pochissimo tempo per organizzare e prendere i contatti, la scarsità delle risorse economiche, le problematiche relative a tutte le norme per il distanziamento da rispettare, beh nonostante tutto siamo riusciti ad organizzare un calendario di eventi che arriva fino all’8 settembre, con luglio e agosto pieni di appuntamenti.

Ma la vera peculiarità di questo programma sta tutta nel fatto che gli appuntamenti sono di vario genere, pensati per pubblici diversi ma anche per gusti diversi. La musica fa la parte del leone. Abbiamo cinque appuntamenti con le prove della nostra Banda, che poi alla fine non sono proprio prove ma veri piccoli concerti con il loro variegato repertorio. Le prove di terranno a Budrio ma anche nelle frazioni. La rassegna Culture del Mondo, quest’anno ci porta in Africa con due appuntamenti che ci faranno conoscere la vera musica nera, in purezza come si dice, ma anche con contaminazioni jazz e blues. Avremo poi le nostre ocarine con l’Ocarina Ensemble, Mala Agapi, la musica del Salento e una serata di poesia e musica in piazza Antonio da Budrio. Il Duo Striago ci proporrà con chitarra classica e violoncello un repertorio internazionale mentre la musica contemporanea sarà presente nello spettacolo “Ivan e gli altri” e nel dibattito sul libro La musica giovane. A proposito di libri, oltre a quello appena citato ne presenteremo altri tre: parleremo di donne con Maurizio Garuti, di ciclismo con Pier Roberto Dal Monte e di un giovane ed inedito Guglielmo Marconi con il Prof. Falciasecca. Il dialetto di Tiziano Casella si trasferisce quest’anno nello splendido scenario del parco di Villa Malvezzi. Grazie alla disponibilità del Marchese Malvezzi sarà anche possibile partecipare ad una visita guidata del parco stesso. Attenzione, per questi due ultimi appuntamenti è necessario prenotare.

Aggregazione e musica per la Pastasciutta antifascista in piazza Filopanti e la Festa di San Lorenzo che prevede anche una biciclettata per andare a vedere le stelle cadenti. Due appuntamenti con Budrio in Jazz in piazza Antonio da Budrio e per i più giovani tre proiezioni di Best Movie in piazza 8 marzo, quest’anno dedicate all’animazione di autore.

Vorremmo ricordare anche lo spettacolo interattivo Komikon, una esilarante giullarata contemporanea dove lo stesso spettatore inventa e diventa copione. Altra novità la serata con la Convenzione degli Indocili e la proiezione del documentario Tenk iù Globalizescion, una riflessione su come quello che consideriamo mercati liberi non siano altro che la dittatura del mercato stesso. E per finire, due serate di letture e musica dedicate all’Erotismo nel Medioevo e nell’Ottocento.

Ce n’è per tutti. Non avete scuse per rimane a casa, se ancora ne aveste voglia dopo mesi di reclusione. Le piazze del vostro paese vi aspettano per trascorrere con la vostra comunità qualche ora di divertimento in assoluta sicurezza. Abbiamo infatti definito un protocollo, valido per ogni spettacolo, che vi permetterà di assistere agli eventi seguendo in serenità. Vi aspettiamo, sarà una bella estate.

Il programma

Giovedì 9 luglio ore 21.00, Parco Benni Vedrana

Prove aperte della Banda giovanile città di Budrio



Venerdì 10 luglio ore 21.00, Piazza Antonio da Budrio

Presentazione del libro di Maurizio Garuti - Il cuore delle donne

Ed. Pendragon

Conversa con l’Autore Simona Cantelmi

Letture di Paola Ballanti e Tiziano Casella

Evento realizzato in collaborazione con Consulta delle donne



Domenica 12 luglio, dalle ore 18.00

Piazzale della gioventù Aperitivo con dj settembre (Green Park)

Piazza Filopanti La Pizza in Piazza (Fior di Pizza, Les Folies, Dei Desideri, La Fenice, Bamby)

Via Marconi Attenti a quei due (Ritrovino)



Martedì 14 luglio ore 21.00 Piazza Antonio da Budrio

SE STASERA SONO QUI… Serata di poesia e musica

Alberto Masala e Michele Zizzari recitano i loro versi

Carlotta Cortesi canta un repertorio italiano e internazionale



Mercoledì 15 luglio, dalle ore 18.00

Via Marconi Aperitivo con musica anni 70/80 Dress code total white (Ritrovino)

Via Saffi Dj Arabykola più ospite a sorpresa (Butcher’s 8)



Giovedi 16 luglio, dalle ore 18.00 Parco Giovanni XXIII

Picnic con Box (Movida Caffè, Green Park)



Giovedì 16 luglio ore 21.00, Piazza Filopanti

Prove aperte della Banda giovanile città di Budrio



Venerdì 17 luglio, dalle ore 18.00 Parco Gyula

Dj Set (Pub Pit Stop)



Sabato 18 luglio, dalle ore 18.00 Via Marconi

Cocktail Bar (Ritrovino)



Sabato 18 luglio, ore 21.15 parco di Villa Malvezzi a Bagnarola

Letture in dialetto con Tiziano Casella

Prenotazione obbligatoria al numero 051-802888 o inviare mail a prolocobudrio@gmail.com.

Organizzazione Proloco Budrio – Max 120 persone



Domenica 19 luglio, ore 17.30 Villa Malvezzi a Bagnarola

Visita guidata al parco della Villa

Prenotazione obbligatoria al numero 051-802888 o inviare mail a prolocobudrio@gmail.com.

Organizzazione Proloco Budrio – Max 120 persone



Domenica 19 luglio, dalle ore 18.00

Piazza Filopanti Pizza in Piazza (Les Folies, Dei Desideri, Fior di Pizza, La Fenice, Bamby)

Via Marconi Attenti a quei due (Ritrovino)



Lunedì 20 luglio, ore 21.00 Piazza Antonio da Budrio

Presentazione del libro di Pier Roberto Dal Monte - Una vita in sella

Conversa con l’Autore il giornalista sportivo Lorenzo Sani

Ed. Pendragon

I ricordi e le storie di un ciclista impenitente ma anche le considerazioni di un medico di fama;



Mercoledì 22 luglio, ore 21.00 Piazza Antonio da Budrio

Duo Striago

Chitarra classica e violoncello

Mario Strinati e Pietro Agosti eseguono musiche di Piazzolla, Tarrega Villalobos e altri autori.



Mercoledì 22 luglio, dalle ore 18.00

Via Marconi Aperitivo e cena con piano bar (Ritrovino)

Via Saffi Dj Arabykola più ospite (Butcher’s8)



Giovedì 23 luglio, dalle ore 18.00 Parco Giovanni XXIII

Cocomerata (Movida Caffè, Green Park)



Giovedì 23 luglio ore 21.00, Piazza Baldini a Mezzolara

Prove aperte della Banda giovanile città di Budrio



Venerdì 24 luglio, ore 21.00, Piazza Antonio da Budrio

Una serata con la “Convenzione degli Indocili”

Proiezione del documentario Tenk iù Globalizescion di Michele Vietri,

e presentazione del libro “La scomparsa della musica” di Antonello Cresti, Nova Europa edizioni.

“Fuga dal pensiero unico” è il trait-d’union della proposta artistica, ma anche etico-politica, degli “Indocili”, cioè di Vietri e Cresti, un artista e un critico di grande personalità.

Presiede Gualtiero Via, Assessore alla Cultura del Comune di Budrio



Venerdì 24 luglio, dalle ore 18.00 Parco Gyula

Dj Set (Pit Stop)



Sabato 25 luglio, dalle ore 18.00 Via Marconi

Drinkeria all’aperto con Pano (Ritrovino)



Sabato 25 luglio, ore 19.30 Piazza Filopanti

ANPI “Pastasciutta antifascista”

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento della sezione budriese dell’Associazione dei partigiani



Domenica 26 luglio, dalle ore 18.00

Piazza Filopanti Pizza in Piazza (Les Folies, Dei Desideri, Fior di Pizza, La Fenice, Bamby)

Via Marconi Cocktail bar con il Pano (Ritrovino)



Venerdì 27 luglio ore 21.00, Piazza Antonio da Budrio

MALA AGAPI

Musica e canzoni grecaniche e del Salento a cura di Luigi Garrisi, autore e voce solista.

Una tradizione nella tradizione, quella della musica e canzone-grecanica, nell’ambito del ricco panorama musicale salentino.



Martedì 28 luglio, ore 21.00 Piazza 8 marzo

dalle ore 18.00 Affettato e crescentine (Pasticceria Mimosa)

ore 21.00 Best Movie, La mia vita da zucchina

Cartone animato, 2016, di Claude Barras (Francia)



Mercoledì 29 luglio, dalle ore 18.00

Via Marconi Aperitivo con Max + esposizione di opere d’arte (Ritrovino)

Via Saffi Dj Arabykola e ospite (Butcher’s8)



Giovedì 30 luglio, dalle ore 18.00 Piazzale della Gioventù

Man vs Food (Piadine ultragigantesche) (Green Park)



Giovedì 30 luglio, ore 21.00 Piazza Filopanti

Culture dal Mondo 2020 “MAMA AFRICA”

THE SOUL STORY Rick Hutton - Daria Biancardi & Groove City

Un viaggio musicale e culturale nelle decadi d’oro della Soul Music, del Rithm & Blues e del Gospel scritto e prodotto da Rick Hutton e Fabio Ziveri e con il patrocinio dell’Associazione Black in Bo.



Venerdì 31 luglio, ore 21.00 Piazza Filiopanti

Culture dal Mondo 2020 “MAMA AFRICA”

KONE BAND con esibizione di danza del Mali

Una pozione di diverse culture, tradizioni e sonorità fuse in una unica "mistica" voce, quella di Kalifa Kone, nato e cresciuto in una famiglia di griot, eccezionale polistrumentista che suona strumenti tradizionali dell'Africa occidentale.



Sabato 1 agosto, dalle ore 18.00

Parco Gyula Dj Settembre



Domenica 2 agosto, dalle ore 18.00

Via Marconi Attenti a quei due (Drink e Cicchetti) (Ritrovino)



Lunedì 3 agosto, dalle ore 18.00

Piazza Filopanti Pizza in Piazza (Les Folies, Dei Desideri, Fior di Pizza, La Fenice, Bamby)

Via Marconi Cocktail and Dreams (Ritrovino)



Lunedì 3 agosto, ore 21.00 Piazza Antonio da Budrio

Ocarina Ensemble in concerto

Ocarina Ensemble, il gruppo di giovani ocarinisti budriesi, interpreta musiche originali, arie, brani vari da Rossini a Morricone.



Martedì 4 agosto, ore 21.00 Piazza Antonio da Budrio

Ivan e gli altri - Serata di canzoni dal vivo

Rita Ferraro, una delle più interessanti fra le giovani cantanti della scena indipendente, celebra il grande Ivan Graziani e gli altri autori e cantautori di un periodo d’oro per la canzone italiana insieme a sue composizioni originali.



Mercoledì 5 agosto, dalle ore 18.00

Via Marconi Musica 70/80/90 con barman station all’esterno (Ritrovino)



Giovedì 6 agosto, ore 21.00 Piazza Antonio da Budrio

Komikon. Un Giullare racconta i Classici

di e con Pier Paolo Pederzini il RimAttore.

Un'esilarante Giullarata contemporanea in rima estemporanea dove il pubblico è artista e protagonista, dove lo spettatore inventa e diventa il copione.



Venerdì 7 agosto, dalle ore 18.00 Parco Gyula

Dj Set (Pit Stop)



Sabato 8 agosto Via Marconi

Bollicine e Cicchetti (Ritrovino)



Domenica 9 agosto, dalle ore 18.00

Piazza Filopanti Festa di san Lorenzo e chiusura di B Summer





Domenica 09 agosto, ore 19.30 Piazza Filopanti

Cena a base di pesce con la Proloco



Lunedì 10 agosto

Festa di San Lorenzo, Biciclettata per vedere le stelle cadenti in partenza all'imbrunire da Piazza Filopanti



Martedì 11 agosto, Piazza 8 Marzo

dalle ore 18.00 Spuntino a cura dei produttori a km 0

ore 21.00 Best Movie – Persepolis

Cartone animato, 2007, di Marjane Satrapi (Francia)



Martedì 18 agosto, Piazza 8 marzo

dalle ore 18.00 Spuntino a cura dei produttori a km 0

ore 21.00 Best Movie – Ballerina

Cartone animato, di Eric Summer





Martedì 25 agosto, ore 21.00 Piazza Antonio da Budrio

Lucio Mazzi presenta il suo libro “La musica giovane”

“…tutto quello che in musica ci ha fatto ballare, divertire, emozionare negli ultimi 100 anni” con proiezione di filmati musicali.





Giovedì 27 e venerdì 28 agosto, ore 21.00 Piazza Antonio da Budrio

APPASSIONATA

Due serate con Guido Mascagni, Talk-show

- “l’erotismo nel Medioevo”, 27 agosto letture e brani musicali

- “l’erotismo nell'Ottocento”, 28 agosto letture e basi musicali





Sabato 29 agosto, Piazza Filopanti

Partenza della Coppa Garisenda

Raduno turistico d’auto d’epoca





Martedì 1 settembre, ore 21.00 Piazza Antonio da Budrio

Budrio in Jazz

Alessandro Altarocca pianoforte

Pasquale Mirra vibrafono





Domenica 6 settembre, ore 21.00 Piazza Antonio da Budrio

Budrio in Jazz

Alessandro Altarocca pianoforte, Giovanni Hoffer corno in “I love you Porgie”

Omaggio a Gershwin





Martedì 8 settembre, ore 21.00 Piazza Antonio da Budrio

“Guglielmo Marconi. Memorie 1895-1899. Prime note autobiografiche di un giovane inventore”

Libro a cura di Gabriele Falciasecca, edito da Pendragon.

Dialogano con l’Autore Stefano Accorsi, fisico e docente, e Gualtiero Via, Assessore alla cultura del Comune di Budrio.