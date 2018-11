Dire Straits Legacy, il repertorio dei Dire Straits a teatro

Dopo il successo dell'ultimo tour in Sudamerica i DSL Dire Straits Legacy, si preparano a tornare live in Europa nell'autunno 2018 con una serie di concerti che li vedrà esibirsi nei teatri delle principali città. Il tour sarà occasione per rivivere la magia dell'indimenticabile repertorio dei Dire Straits, con brani come "Money for Nothing", "So Far Away", "Sultans of Swing", "Walk of Life" e tante altre hit, ma anche per ascoltare alcune canzoni del nuovo album di inediti "3 Chord Trick" prodotto da Phil Palmer e Alan Clark, registrato a Los Angeles nello studio di Steve Ferrone e poi ai Forward Studios di Grottaferrata (Roma) e pubblicato il 24 novembre scorso su etichetta Forward Music Italy.

I DSL Dire Straits Legacy sono nati dall'amore e dalla passione per la musica dei Dire Straits, rock band britannica formatasi nel 1977, con l'idea di portare la musica del celebre gruppo a tutti gli appassionati che hanno atteso a lungo di poter riascoltare dal vivo tanti brani memorabili.

L'anno scorso, è arrivato il primo tour internazionale, organizzato da We4Show, che li ha visti esibirsi con successo in Francia, Svizzera, Lussemburgo e anche in Sudamerica, con una serie di sold-out in diverse città. Con il recente ingresso di Trevor Horn - uno dei più rinomati produttori della sua generazione e una vera leggenda dell'industria musicale (anche grazie alle sue storiche collaborazioni con gli Yes e i Buggles di "Video Killed the Radio Star) - in veste di bassista, la line-up di questo tour è formata dai componenti storici Alan Clark (tastiere, hammond e cori), che il 14 aprile sarà a Cleveland per ritirare l'ambito riconoscimento della Rock and Roll Hall of Fame come storico membro dei Dire Straits, Danny Cummings (percussioni e cori) e Phil Palmer (chitarre), insieme alla strepitosa sezione ritmica formata da Trevor Horn (basso) e Steve Ferrone(batteria), con gli italiani Marco Caviglia (voce e chitarra) e Primiano DiBiase (tastiere).