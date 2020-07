“L’estate del Bibiena”: il 6 luglio ERJ Orchestra, noti jazzisti e i migliori talenti della regione

Lunedì 6 luglio alle 21.00 la protagonista del quarto appuntamento della rassegna “L’estate del Bibiena” sarà la ERJ Orchestra, formata da noti jazzisti professionisti dell’Emilia Romagna e da alcuni dei migliori talenti della regione.

Piero Odorici, Barend Middelhoff, Canio Coscia e Michele Vignali ai sassofoni, Davide Ghidoni e Diego Frabetti alle trombe, Roberto Rossi e Giancarlo Giannini ai tromboni, Marco Bovi alla chitarra, Filippo Galbiati al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria, spazieranno da alcuni classici jazz quali Take the A Train di Billy Strayhorn, Con Alma di Dizzy Gillespie o Lady sings the blues di Billie Holiday – appositamente arrangiati e riadattati per la formazione – a brani originali come Jelly Roll e C’è Rock di Roberto Rossi.

Il concerto, che si svolge nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e senza intervallo, è preceduto da un aperitivo nella terrazza. Le regole in vigore limitano a un massimo di 200 posti a serata l’accesso del pubblico, che potrà entrare in Teatro dalle 19.30 in poi attraverso l’ingresso principale di Piazza Verdi in modo regolamentato, munito di biglietto e indossando la mascherina. Un contingente di posti del concerto è stato destinato agli operatori sanitari del Policlinico Sant’Orsola per il loro impegno durante l’emergenza sanitaria.

I biglietti, a 20 e 10 euro (riduzione Jazz card), sono in vendita online sul circuito Vivaticket fino alle ore 17 del giorno dello spettacolo.

Nell’ottica della massima tutela del proprio pubblico e in ottemperanza alle indicazioni riguardanti il distanziamento di sicurezza, il Teatro Comunale di Bologna mette a disposizione degli spettatori le seguenti opzioni di acquisto: Palco intero 3 posti / Palco intero 2 posti / Palco singolo 1 posto / Poltronissima (palcoscenico). L’acquisto dell’intero palco è possibile solo se gli spettatori occupanti non sono soggetti agli obblighi del distanziamento interpersonale. I palchi sono inoltre messi in vendita esclusivamente interi e non è possibile spezzarne l’acquisto. Tra le poltronissime, disposte sul palcoscenico, è prevista la distanza di almeno 1 metro.

La biglietteria del Teatro Comunale è attiva in via telefonica allo 051/529019 dal martedì al venerdì dalle 12.00 alle 18.00 e il sabato dalle 11.00 alle 15.00. Per informazioni: www.tcbo.it / http://www.tcbo.it/eventi/erj-orchestra/

L’appuntamento fa parte di “Bologna Estate 2020”, il cartellone estivo del Comune di Bologna.