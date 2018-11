Fillies e Soie: nelle fiabe, quanti personaggi femminili vivono travolti dall'ossessione per la bellezza?

«Voglio parlare della femminilità e del corpo della donna, della vecchiaia di questo corpo e dei suoi difetti, di ciò che gli si fa subire per renderlo perfetto. Mi piacerebbe parlare di tutto questo a tutte le bambine, e vorrei che anche i bambini a fianco lo ascoltassero» (Séverine Coulon)

Usando il suo corpo formoso e un teatro di oggetti, l’attrice e marionettista rilegge in chiave ironica le fiabe di Biancaneve, La sirenetta e Pelle d’asino.

Usando come punto di partenza le illustrazioni di Louise Duneton, svela con irresistibile humour e leggerezza l’ossessione per le apparenze che si cela anche dietro i racconti per l’infanzia.

compagnia: Séverine Coulon

regia: Séverine Coulon

autore: Séverine Coulon

cast: Séverine Coulon (Francia)

Lo spettacolo, fuori abbonamento, è presentato all'interno di Gender Bender Festival ed è all'interno di Teatro Arcobaleno, progetto per un'educazione alle differenze di genere e di orientamento sessuale.

Informazioni e biglietteria:

+39 051 4153800

biglietteria@testoniragazzi.it