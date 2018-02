Harry Edward Styles in concerto a Bologna

Il cantautore Harry Edward Styles arriva a Bologna il 4 aprile 2018. L'ex One Direction, che è diventato solista nel 2016 con la Columbia Records. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo singolo Sign of the Times, che ha anticipato l'uscita del suo album di debutto, l'omonimo Harry Styles, avvenuta il 12 maggio 2017.