Joan Thiele dal vivo a Bologna

Sabato 17 febbraio Joan Thiele + Tersø alle ore 21:30 al Locomotiv Club. È uscito il 25 agosto il nuovo singolo di Joan Thiele, “ARMENIA”, scritto e composto in inglese da Joan stessa e prodotto insieme agli Etna, la band di musicisti siciliani che l’ha sempre accompagnata sin dagli esordi. “ARMENIA” è stato registrato nel nuovo Red Bull studio mobile. Un brano dal ritmo esotico e travolgente, il cui titolo è il nome della città colombiana dove vive la famiglia paterna di Joan.

A febbraio 2017 è stata scelta da Radio Rai Due come rappresentante dell’Italia a Groningen in occasione del Festival EBBA Eurosonic Norderslag 2017, dove si è esibita dal vivo in concerto. Il singolo “Armenia” anticipa il nuovo album in arrivo il prossimo gennaio 2018.