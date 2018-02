Il gusto francese da Rameau a Debussy: Luca Ciammarughi

Sabato 24 febbraio Claude de France: goût au travail. Il gusto francese da Rameau a Debussy alle ore 17:00 presso il Museo internazionale e biblioteca della musica.

Per il ciclo Debussy 1918-2018. Musiche dal secolo degli aeroplani, narrazione musicale con Luca Ciammarughi, pianoforte. Figura inusuale del panorama pianistico attuale, Luca Ciammarughi affianca all'attività concertistica la conduzione quotidiana di trasmissioni su Radio Classica e l'attività di critico musicale per la storica rivista Musica. Dal suo ultimo lavoro saggistico, dedicato allo charme della musica francese per tastiera, è tratto questo avvincente excursus da Rameau a Debussy che evidenzia la traiettoria e le specificità del "gusto" francese attraverso una narrazione puntuale e piacevole e numerosi esempi dal vivo.