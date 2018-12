Natale, gli eventi del 25 dicembre a Bologna

Chi lo dice che il giorno di Natale significa solo abuffate, tombola e pennichelle illuminate dalle lucette dell'albero? Nonostante sia un giorno di festa sono tante le cose che si possono fare a Bologna e dintorni, a partire dalle visite speciali nei musei della città.

Cosa fare il 25 dicembre a Bologna? Ecco qualche idea!

Smallfoot - Il mio Amico delle Nevi al Cinema Antoniano (ore 16:00).

Film di Karey Kirkpatrick | Schermi e Lavagne 2018-2019

Luci della città di Charlie Chaplin | Schermi e Lavagne 2018-2019 alle ore 16:00 al Cinema Lumière



Magi'900

Le mille donne di Lutz Ehrenberger, l’ultimo cantore della Belle Époque da scoprire al MAGI’900 al Museo del Patrimonio Industriale

Il Canale Emiliano Romagnolo nello sguardo di Enrico Pasquali

mostra | opening 23 maggio h 17.30

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna

That's IT!

Sull'ultima generazione di artisti in Italia e a un metro e ottanta dal confine

Basilica di San Petronio

Visite guidate alla basilica di San Petronio e all'archivio musicale

prezzo speciale per gli abbonati Card Musei Metropolitani

Museo Civico Medievale

Lodi per ogni ora. I corali francescani provenienti dalla Basilica di San Francesco

mostra | opening sabato 15 settembre h 17.30

Fuori porta:

Palazzo dei Diamanti

Courbet e la natura

la nuova mostra di Palazzo dei Diamanti, a Ferrara

Musei San Domenico di Forlì

Ferdinando Scianna

Viaggio, racconto, memoria

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Jack Kirby - Mostri, uomini, dei

mostra nell'ambito di BilBOlbul 2018 - Festival Internazionale di Fumetto