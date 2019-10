Salone Nautico in Fiera, 6 padiglioni e oltre 32 mila quadrati espositivi

Dal 17 al 25 ottobre 2020 la città ospiterà il primo Salone Nautico di Bologna. 6 padiglioni e oltre 32 mila metri quadrati espositivi: oltre 40 i cantieri che hanno fatto la pre iscrizione e a un anno dall'apertura dei cancelli già 25 mila biglietti prenotati. Numeri che danno già un'idea delle dimensioni dell'evento.

I padiglioni coinvolti sono il 19, 21, 22, 28, 29, Mall e 30, oltre alle aree esterne: il costo del biglietto di ingresso per il pubblico sarà di 10 euro, gratuito per le scolaresche. I settori merceologici coinvolti: imbarcazioni a motore, gozzi, gommoni, yatch, imbarcazioni a vela, motori marini, accessori per la nautica, canoe e derive e tanto altro. L'orario sarà 10-18.30