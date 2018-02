The Chainsmokers tornano in Italia per uno show imperdibile il 3 marzo 2018 all’Unipol Arena.

Per motivi di ordine pubblico, è severamente vietato accedere all’Unipol Arena con qualsiasi tipo di ZAINO e CASCO pertanto si dovranno depositare obbligatoriamente al GUARDAROBA al costo di 5 Euro.