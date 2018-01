"Tiergartenstrasse 4": a teatro per ricordare

Il prossimo 27 gennaio alle 21, in occasione della Giornata della Memoria, anche il TaG di Granarolo parteciperà al ricordo della Shoah - il genocidio degli ebrei ad opera della Germania nazista- ospitando uno dei lavori storici del Teatro dell’Argine, ossia Tiergartenstrasse 4.

Un giardino per Ofelia, diretto da Pietro Floridia e interpretato da Micaela Casalboni e Paola Roscioli. Ambientata negli anni ‘40 ad Amburgo, questa storia dolcissima e tragica racconta l’incontro di due donne: Ofelia, una giovane disabile mentale che vive coltivando fiori nell’assoluta innocenza di un rapporto di verità col mondo, e Gertrud, l’infermiera nazista mandata a verificare le sue condizioni e che si troverà a doverla difendere dal programma T4, il cosiddetto

“Olocausto minore” che prevedeva l’eliminazione dei disabili e che fece centinaia di migliaia di vittime nella Germania nazista (il titolo dello spettacolo si riferisce all'indirizzo della via e numero di Berlino dove era situato il quartier generale dalla Gemeinnützige Stiftung für Heil-und Anstaltspflege, l'ente pubblico per la salute e l'assistenza sociale). L’incontro si trasforma in un’amicizia profonda e in un legame di cura e di tenerezza che unirà i destini di queste due donne fino alla fine.