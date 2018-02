Sabato 10 febbraio 2018, ore 21:00 unica data italiana per lo spettacolo Todo lo que no soy.

Camere d’Aria ospita la compagnia teatrale spagnola La Turba. All’interno della rassegna di teatro Oltre l’Ombelico patrocinata dal Quartiere San Donato-San Vitale del Comune di Bologna, sabato 10 febbraio 2018 alle ore 21:00 Camere d’Aria (via Guelfa 40/4, angolo via delle Ruote, zona Massarenti) presenta Todo lo que no soy dell’attrice, coreografa e ballerina Carlota Berzal (Compagnia La Turba). Andato in scena in Argentina, Spagna e Cile, lo spettacolo affronta il tema della realizzazione personale e della dignità artistica dei giovani sempre più compromesse da un sistema di mercato impersonale e dalla mercificazione del lavoro. La performer condurrà inoltre venerdì 9 febbraio 2018 il workshop di movimento espressivo La Bellezza en lo Deforme focalizzato sullo sviluppo del movimento espressivo attraverso la creatività.

Sabato 10 febbraio 2018 alle ore 21:00 Camere d’Aria - Officina polivalente delle arti e dei mestieri di Bologna (via Guelfa 40/4, angolo via delle Ruote, zona Massarenti) - ospita il quinto appuntamento della rassegna di teatro sperimentale Oltre l’Ombelico, che ha ricevuto il patrocinio del Quartiere San Donato-San Vitale del Comune di Bologna.

Fino a che punto siamo disposti a spingerci ad un casting per ottenere il lavoro che ci viene proposto? Todo lo que no soy, ovvero "Tutto ciò che non sono”, rappresenta gli ostacoli che il mondo del lavoro e il sistema del mercato frappongono alla realizzazione personale dei giovani, ponendoli di fronte all'imperativo di sacrificare la loro dignità artistica alle esigenze di un mercato impersonale.

Oltre ad essere andato in scena in Spagna, Argentina e Cile, il progetto ha preso parte a FAKI Festival 2015 (Zagabria, Croazia), Festival Excéntrico 2016 (Buenos Aires, Argentina), Festival LOFT 2016 (Concepción, Cile).

Per info e prenotazioni: 339 6171306 | cameredariainfo@gmail.com

Attrice, ballerina, coreografa e performer, Carlota Berzal (www.carlotaberzal.es | www.facebook.com/carlotaberzal/) si è diplomata alla Suola di Arte Drammatica di Siviglia (Spagna), dove ha frequentato il corso di Danza Contemporanea del Conservatorio Antonio Ruiz Soler. Ha proseguito la sua formazione con collaborazioni artistiche internazionali a Concepción (Chile), Helsinki (Finlandia) e Buenos Aires (Argentina).

Con la compagnia La Turba ha creato pièce come: Filipo (finalista Concorso Desencaja 2015, Riunione indipendente Teatro La Plata 2017, Teatro del Abasto Buenos Aires), Todo lo que no soy (FAKI Festival 2015 Croazia, Festival LOFT 2016 Cile, Eccentrico Festival Argentina 2016), Ofelia vegetariana (Independent Dance Festival e Università nazionale delle Arti, 2017 Argentina). Svolge workshop di danza urbana, contatto e Butoh (https://www.youtube.com/watch?v=IRKW964bUVE).

Venerdì 9 febbraio 2018 inoltre Carlota Berzal condurrà a Camere d’Aria dalle 16:00 alle 21:00 il workshop di movimento espressivo La Bellezza en lo Deforme (www.facebook.com/events/180671905861349/). Tra le vibrazioni, la torsione e lo scuotimento è il bello. Nel caos e nell'irrazionale risiede la grazia del movimento. Il perfettamente imperfetto. Rivolto a ballerini, attori, musicisti e perfomer di qualsiasi natura artistica, il workshop è focalizzato sullo sviluppo del movimento espressivo attraverso la creatività. Per trovare la bellezza “deforme” in ognuno, attraverso il dialogo costante con il movimento e la parola. Strumenti come la ripetizione o la disarticolazione del corpo servono ad abbandonare la parte razionale e ad intraprendere una ricerca istintiva. Trailer: https://youtu.be/0HhGpkBM0Yc

Per info e iscrizioni: carlotom9@hotmail.com

Gli appuntamenti teatrali proseguiranno a Camere d’Aria sabato 24 febbraio 2018 con lo spettacolo Follower della compagnia DoveComeQuando (Roma). Risultato vincitore del bando di residenza artistica del Teatro Studio Uno 2016/17, il progetto mette in scena la possibilità di essere seguiti da un follower invisibile e anonimo nella vita reale, anziché semplicemente sullo schermo, tramite un’applicazione.

La rassegna teatrale, come le numerose altre iniziative che circolano e si respirano a Camere d’Aria, è resa possibile esclusivamente dalla grande passione delle persone che animano lo spazio. L’Officina polivalente delle arti e dei mestieri Camere d’Aria mette inoltre a disposizione dei cittadini spazi e servizi utili come la Ciclofficina popolare (in cui è possibile riparare la propria bicicletta in autonomia o con assistenza), la Sartofficina per i lavori di sartoria e cucito e la Falegnamofficina per le attività di falegnameria. Questi servizi sono gratuiti per la comunità; chi vuole, in cambio, può lasciare un contributo di solidarietà.