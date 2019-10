TEATRO 1763 Villa A. Mazzacorati:

Secondo evento del VIII FESTIVAL TEATROPERANDO stagione Autunno 2019 - LUCIA DI LAMMERMOOR di G. Donizetti Giovedi 21 Novembre e Sabato 23 Novembre 2019 ore 16:30.

Lo spettacolo realizzato in forma semi scenica e al pianoforte con cantanti in costume si terrà al TEATRO 1763 Villa A. Mazzacorati di Via Toscana, 19 Bologna.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 347 9024404