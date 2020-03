A Bologna, nei punti vendita di Marzabotto e Granaglione, qualcosa di buono ti aspetta!

"Qualcosa di buono ti aspetta" - Nuovi punti vendita all'avanguardia, un nuovo look&feel per un'esperienza d'acquisto unica, una nuova offerta di prodotti e diverse iniziative all'insegna dell'ecosostenibilità: ecco i buoni propositi iN's!

A proposito di cose buone, una grande (e deliziosa) novità consiste nell'introduzione del nuovo reparto pane: in funzione tutto il giorno, per la preparazione di prodotti panificati sia dolci che salati.

A proposito, invece, di buone azioni, iN's ha deciso di continuare a impegnarsi nella difesa dell'ambiente riducendo al minimio il fabbisogno energetico, ed evitando inutili sprechi; ad esempio, ha dotato i frigoriferi di porte che consentono un risparmio energetico del 30%. Nei nuovi negozi, inoltre, sono state installate delle valvole elettroniche per un utilizzo ottimale delle centrali frigorifere, consentendo un notevole risparmio di energia elettrica; un risparmio ulteriormente garantito dalle lampade a LED. A completare l'impegno, nuove shopper completamente riciclabili che si aggiungono alle due shopper biodegradabili e a un modello in cotone bio certificato Fairtrade, il marchio del commercio equo e solidale.

Infine, con il programma "Spazio Verde", iN's ha dato il via a una serie di nuove aperture per il 2020: un’attività di riqualificazione urbana che si propone di migliorare lo spazio verde pubblico e la qualità di vita dei quartieri. Per quest’anno, infatti, in tante città dove è prevista l’apertura di un nuovo punto vendita, saranno donati alberi alle amministrazioni per creare aree verdi a disposizione della popolazione.

Scopri di più visitando il sito o i nuovi punti vendita di Marzabotto in Via Sperticano, 1 e di Granaglione in Via Nazionale 84/1.