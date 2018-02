"A Casa di Lucio": si aprono le porte di via D'Azeglio

Ricordare Lucio Dalla nel giorno universalmente noto della sua nascita, il 4 marzo. Aprire la sua Casa di via D’Azeglio con visite guidate ad un pubblico di appassionati che chiede continuamente e con grande passione ed affetto l’opportunità di poter visitare questo luogo affascinante e fondamentale per la cultura bolognese. Rendere queste aperture della Casa di Lucio Dalla un appuntamento sempre più continuativo.

E infine partire dalla Casa di Lucio per costruire un programma di itinerari musicali in città che raccontino e mostrino a bolognesi e turisti i luoghi legati ai tanti personaggi, progetti e imprese musicali “Made in Bo” che hanno contribuito a dichiarare Bologna dall’Unesco “Città Creativa della musica”.

“A Casa di Lucio nella città della musica” prosegue un progetto avviato tre anni fa per celebrare l’anniversario di Lucio Dalla. Grande successo nel 2015 con oltre settanta artisti che accolsero il pubblico nella grande Casa di via D’Azeglio, nel 2016 l’edizione romana su Radio Rai, nel 2017 una serie di percorsi sui luoghi bolognesi di Lucio Dalla e diverse iniziative.

Le visite guidate alla Casa di Lucio inizieranno venerdì 2 marzo, proseguiranno il 3 e il 4 marzo e tutti i week end successivi fino a fine marzo. Complessivamente undici giornate per una cinquantina complessiva di visite.

In un’abitazione che è davvero un luogo incantato, dove tutta la personalità e la creatività di Lucio Dalla è visibile in ogni stanza, dove emerge il suo raffinato gusto artistico e la sua ironia, dove è rappresentata la storia della musica italiana.

Opere d’arte, oggetti, fotografie, arredi, strumenti musicali, ricordi: un vero patrimonio per la comunità che Cna in collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla e insieme agli altri partner si è impegnata con questa iniziativa a renderla il più possibile fruibile al pubblico

I biglietti sono in vendita da oggi fino ad esaurimento posti, al costo di 12 euro più i diritti di prevendita, sconto per gli associati Cna, acquistabili sul sito www.acasadilucio.it e presso Bologna Welcome (Piazza Maggiore 1/e).