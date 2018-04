A Castel Guelfo the style outlets ospiti i campioni del Bbologna Fc

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

A Castel Guelfo The Style Outlets, quello di mercoledì 25 aprile 2018 sarà un pomeriggio davvero… di serie A. Alle ore 16.00, infatti, saranno ospiti d’eccezione del centro alcuni calciatori del Bologna Fc 1909, di cui l’outlet è partner ufficiale per la stagione in corso. Un’esperienza di divertimento e di shopping da fuoriclasse per tutti i fan della squadra (e non solo). I visitatori potranno davvero marcare a uomo i loro beniamini, incontrandoli e facendosi fotografare con loro nei set fotografici allestiti a tema. Chi posterà i propri selfie con i giocatori su Instagram con l’hashtag ufficiale della serata #TheStyle4BolognaFc potrà anche stamparli in tempo reale presso il totem dedicato che verrà installato presso l’outlet e portarsi a casa un ricordo indelebile dell’esperienza.