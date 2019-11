Aperte le selezioni per la mostra:

“A Natale ti regalo una mostra personale”

2^ Edizione

Mostra collettiva a partecipazione gratuita riservata agli artisti che abitano a Bologna.



Dopo il successo della prima edizione che ha premiato come artista più apprezzata dal pubblico l’artista Grazia Barbieri;

Sono aperte le selezioni per la seconda edizione della mostra collettiva “ A Natale ti regalo una mostra personale” La mostra si terrà nello spazio espositivo del Circolo ARCI la Staffa di vicolo Fantuzzi 5/a dal 7 al 21 dicembre e prevede che il pubblico,che visiterà la mostra, voti su apposita scheda le opere più apprezzate.

- [x] L’artista più votato avrà la possibilità di tenere una mostra personale nello spazio espositivo del circolo.

Per informazioni, adesioni, regolamento, scrivere a: siamoarte@outlook.it