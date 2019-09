A night with Interno Poesia

con i poeti Orso Tosco e Lucia Brandoli

Conduce il poeta e autore Interno Poesia Valerio Grutt



venerdì 20 settembre, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





ORSO TOSCO, Figure amate: opera prima di poesia dello scrittore Orso Tosco, Figure amate è un libro potente e drammatico, una lettura di ciò che la vita restituisce quando la fine è prossima, quando dolore e amore senza tregua si inseguono, imparano a stare insieme. Franca Mancinelli, in un passaggio della prefazione, esplicita esattamente ciò che offre questo volume: “un diario in versi dove gli aghi e le parole si confondono”, una poesia che “fa i conti con un «amore irrimediabile», che è insieme dolore che non concede vie di fuga”.





LUCIA BRANDOLI, Una minima stupenda: Una minima stupenda di Lucia Brandoli è un libro che apre finestre verso paesaggi fatti di memoria e quotidianità, nei quali l’amore e l’abbandono, la vita data alla luce e la paura, sono elementi evocati e trattati con la delicatezza di una parola che sa reggere l’urto dell’esperienza della propria vita, che è vita universale. O come esemplifica Sara Gamberini nella prefazione, in questa raccolta c’è “inquietudine e rassicurazione, un’alternanza continua, senza tensione, di questi due punti dell’universo, del corpo, della materia, di un cuore minimo, minuscolo, del sacro”.





VALERIO GRUTT, Dammi tue notizie e un bacio a tutti: è il risultato di un percorso di maturazione stilistica ed esistenziale, la traccia nitida, cocente, di un lavoro durato anni intorno all’idea di una poesia che parli la lingua del mondo e dei sentimenti, al servizio del bene, per affrontare i temi della morte e dell’amore con l’esigenza di una lirica che tocchi i lettori.