A spasso con il veterinario. Family edition

Una passeggiata in famiglia all'Arboreto per scoprire assieme ad un esperto veterinario le peculiarità e le necessitá dei nostri amici animali. dubbi, curiosità, domande??

Il nostro veterinario sarà a vostra disposizione per qualsiasi quesito abbiate sul vostro fedele amico ed al rientro in Fattoria Urbana vi verrà offerta una piccola merenda dagli organizzatori.

Ad ogni famiglia una bag omaggio da parte del nostro sponsor L'Ora degli Animali e un creativo omaggio da parte dell'associazione Le Ortiche.



Quando?

Domenica 27 Ottobre - Arboreto

Ritrovo alle ore 16 in Fattoria Urbana con partenza per le 16,15 circa. Il rientro in Fattoria è previsto per le 18.



il costo è di 10 euro a famiglia con un massimo di due cani a gruppo familiare. La passeggiata si terrà con un minimo di 5 famiglie partecipanti.

Verrá fatta firmare una liberatoria al proprietario che esula le realtà coinvolte da eventuali danni o comportamenti non idonei del cane.



Prenotazione Obbligatoria seguendo questo link

https://forms.gle/1nVC1zHUsEis4B7j7



Per qualsiasi informazione contattare:

associazioneleortiche@gmail.com

Whatsapp 388.3462917



Link evento Facebook

https://www.facebook.com/events/390846385160595/



Evento realizzato grazie alla sinergia tra Associazione Le Ortiche, Fattoria Urbana ed il Circolo La Fattoria.

