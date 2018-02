“A TE PIACE COME VA IL MONDO?”

Cambiamolo insieme! Cambiando prima noi stessi...



Giovedì 22 Febbraio, alle ore 18.30:

Presentazione ad INGRESSO LIBERO del nuovo CORSO DI FILOSOFIA ATTIVA presso la sede dell'Associazione Nuova Acropoli Via Pier de' Crescenzi n° 3 (vicino Porta Lame), Bologna



Che cos'è la Filosofia Attiva? Ogni uomo nasce naturalmente filosofo dal momento che sin da bambino si chiede il perché su tanti misteri del mondo che lo circonda.

Crescendo, i suoi interrogativi si fanno più grandi e sempre più intimi: da dove viene il mondo? Esiste il destino? che senso ha la vita?

E' questa spinta, questa ricerca naturale che chiamiamo Filosofia Attiva, che non è studiare filosofia, ma vivere da filosofo, da amico della conoscenza, da philos-sophos come dicevano i Greci.

Questo corso è una proposta per risvegliare il filosofo che è in ciascuno di noi, riportando la speranza che risposte si possono trovare, riscoprendo il pensiero e soprattutto l'esempio di grandi uomini che in Oriente ed Occidente hanno lasciato orme indelebili, da seguire nella vita di tutti i giorni.

Platone, Aristotele, Seneca, Marco Aurelio, India, filosofia buddhista, Confucio, l'Egitto, sono solo alcuni degli argomenti trattati durante il corso. Prova anche tu!





Per informazioni: bologna@nuovaacropoli.it

oppure tel 051 0860065 oppure cell e Whatsapp 366 8311974

Per saperne di più: http://bologna.nuovaacropoli.it/programma-delle-attivita/bologna/