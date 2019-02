"A toi pour toujours"

In occasione del Bologna Art City White Night 2019 di sabato 2 febbraio, il Nora Bistrot del Teatro Duse apre le porte alla personale di Paola Bolletti, giornalista fiorentina con un lungo passato nel mondo della grafica. In questa serata magica, spettacolo, musica, arte e ristorazione si intrecceranno per dare vita ad momento in cui cultura e lo stare insieme si contenderanno la scena. L'ingresso è libero e la mostra, che si protrarrà fino al 28 febbraio, è visitabile da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo. Sarà piacevole sorseggiare un drink o una bevanda calda immersi in un’ambiente dall’atmosfera d’altri tempi in cui le opere in gesso, spugna e fil di ferro della versatile artista fiorentina creano un forte ma piacevole contrasto. Vernice: sabato 2 febbraioalle ore 23.00 alla presenza dell'artista.



NORA BISTROT - TEATRO DUSE



Bologna - Via Cartoleria, 42



www.teatrodusebologna.it



Per informazioni o prenotazioni: info@norabistrot.it | 051 3548899