A tu per tu con Jimenez Edizioni. Aperitivo con l'editore

Cos'hanno in comune due uomini e tre cavalli nella mesa, il rock di Patti Smith, il grottesco di Flannery O'Connor, la storia di un giovane ranchero che si spaccia per messicano per ottenere successo come pugile, l'avventura di tre ex marinai lungo le rotaie di un'America dolente e spaesata?

Gli editori Michela Carpi e Gianluca Testani della neonata Jimenez Edizioni ve lo spiegheranno in un nuovo appuntamento con una delle più nuove e interessanti case editrici italiane.





Lunedì 11 febbraio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





L'EDITORE: Jimenez è una realtà editoriale indipendente fondata nel 2018 a Roma da Michela Carpi e Gianluca Testani, da oltre dieci anni impegnati in diverse case editrici in qualità di consulenti, editor e traduttori.



Jimenez ha in programma una produzione di circa 12 titoli all’anno, orientata in tre direzioni:



– Narrativa contemporanea, prevalentemente americana, britannica e australiana, con particolare attenzione a romanzieri legati al mondo della musica e del cinema.



– Saggistica musicale di alto profilo, con un occhio di riguardo alla produzione inglese e statunitense: memoir, biografie e saggi critici per portare in Italia i migliori volumi dedicati alle figure di culto della musica pop e rock.



– Saggistica italiana “crossover”, in cui critici letterari, scrittori e artisti vengono invitati a raccontare le connessioni tra letteratura, musica e arti visive.