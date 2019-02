A tu per tu con l'editore: terrarossa edizioni

Giovanni Turi, direttore editoriale di TerraRossa Edizioni, arriva a Bologna per raccontare ai presenti la sua esperienza editoriale.



Insieme a lui, due autori rappresentanti le due collane trainanti del progetto: Ezio Sinigaglia, ultimo pubblicato della collana "Fondanti" (con un romanzo che viene da lontano come Il pantarèi) e Claudia Lamma, inserita negli "Sperimentali" con il suo Jenny la secca.



Autori ed editori dialogheranno Giuseppe Rizzi (Il Rifugio dell'Ircocervo) e Gaetano de Virgilio (Il Foglio, Doppiozero, Vanity Fair Italia) per quello che si preannuncia come un incontro imperdibile.





venerdì 22 febbraio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





TERRAROSSA: In uno scenario dominato da grandi gruppi editoriali che riuniscono diversi marchi e possiedono anche distributori librari e catene di vendita, Terrarossa ha intravisto uno spazio ancora possibile di indipendenza di espressione: valorizzare le voci del nostro territorio che rinunciano al folclore per dialogare con tutti, presidiare i margini del sistema culturale e provare a rivitalizzarlo, pubblicare pochi testi ritenuti significativi e in grado di confrontarsi con la contemporaneità.

www.terrarossaedizioni.it