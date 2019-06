"A tutto Keaton": 3 capolavori della leggenda del cinema muto

Dopo numerose date in Italia e all’estero, approda per la prima volta a San Giovanni in Persiceto il micro festival dedicato a Buster Keaton: una retrospettiva dedicata a TRE dei più importanti lungometraggi scritti, diretti e interpretati da Buster Keaton, con sonorizzazione dal vivo da parte dell’ensemble Musica nel Buio diretto dal compositore Marco Dalpane.



Il programma delle proiezioni è infatti accompagnato da esecuzioni dal vivo di musiche originali create da Dalpane proprio per accompagnare i film muti del leggendario attore, regista e sceneggiatore americano, frutto di oltre un decennio di lavoro.



PROGRAMMA



3 luglio 2019: GO WEST (1925)

Un giovane solitario e senza soldi, Friendless, si avvia verso il Far West in cerca di fortuna: caduto dal treno, si ritrova disperso nel mezzo al deserto. Da lì a poco verrà coinvolto in una serie di peripezie tra ranch, allevatori e mandrie di bestiame, fino all’epilogo totalmente inatteso a Los Angeles.



5 luglio 2019: THE GENERAL (1926)

È la storia di un ragazzo che durante la guerra di secessione americana riesce a respingere da solo un intero esercito nemico per salvare la propria ragazza. Nel 2000 l'American Film Institute l'ha inserito al diciottesimo posto nella classifica delle 100 migliori commedie americane di tutti i tempi.



7 luglio 2019: THE NAVIGATOR (1924)

Le avventure di un uomo e una donna, unici due passeggeri a bordo di una nave alla deriva nell'oceano tra mille imprevisti, fino all'attacco di un villaggio di cannibali in cui successivamente sono co-stretti, loro malgrado, a sbarcare. (Anteprima ore 1830: Presentazione del libro "La voglia di sognare ancora. Dalla fragolina di zucchero alla Mela d'Oro" di Franca Scagliarini - Maurizio Garuti. Serata offerta da Coop Alleanza 3.0)



L’esecuzione delle musiche, che hanno richiesto anni di studio e passione, è affidata all’ensemble MUSICA NEL BUIO, il collettivo con cui Dalpane realizza i progetti per l’accompagnamento dei film muti.