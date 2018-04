A-void by 2mu: Mario Sboarina e Roberto Sadori in concerto

2mu è un progetto in duo. L’avventura inizia con piano e contrabbasso, Mario Sboarina e Sadox.

La ricerca: spazialità all’interno di strutture improvvisative non programmate e design sonoro dettagliato, essenzialmente ciò che rimane ai margini dell’analisi musicale, ricerca geometrica, semantica, seguendo il principio di minimo materiale. Si esplora senza mappe il territorio dell’intuito musicale, quella gentile follia che fa muovere piedi e dita, si scorre su un piano inclinato nel quale canoni e generi sono orizzonti. La scommessa, per chi suona e per chi ascolta, è lasciarsi portare senza andare alla deriva, seguire comunque ovunque un senso che si lascia inseguire e sfugge al controllo.

a-void è il primo step di questo progetto, un’improvvisazione free al piano e contrabbasso, un racconto sonoro giocato sull’equilibrio delle armonie e dei timbri.