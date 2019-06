"Abbamania", la musica degli ABBA tutta dal vivo

Il 17 aprile 2020 al Teatro Celebrazioni di Bologna sarà la volta di ABBAMANIA, due ore coinvolgenti che celebreranno la musica di Frida & Co. in modo fedele, rispettoso e piacevole, rispolverando speciali ricordi legati al periodo in cui gli ABBA dominavano le classifiche radio internazionali.

Lo spettacolo vanta costumi, luci, coreografie e musica suonata rigorosamente dal vivo. “Mamma Mia”, “Voulez Vous”, “Dancing Queen”, “Winner Takes It All”, “Super Trouper” e tutte le hit più amate in una serata di emozioni, per i vecchi e i nuovi amanti degli ABBA.

Lo spettacolo arriva direttamente dai palchi di London’s West End ed ha alle spalle oltre sei mesi di sold out nella capitale britannica e dieci anni di concerti in giro per il mondo (Australia, Cina, Stati Uniti, Europa).

PREVENDITE acquistabili presso la biglietteria del TEATRO CELEBRAZIONI (Via Saragozza 234, Bologna), presso la biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione 4, Bologna), entrambe aperte dal lunedì al venerdì (ore 15.00 – 19.00), attraverso il circuito TICKETONE, il circuitoVIVATICKET, i punti d'ascolto delle Ipercoop, oltre alle prevendite abituali di Bologna e provincia e attraverso il sito del teatro.