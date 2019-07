Absolute beginners, Tribute band di bowie in concerto

Absolute Beginners in concerto - Tribute Band di David Bowie



Dove : Serena 80 – via della Torretta 12 - Bologna

Quando : Giovedì 11 Luglio 2019

Orario : Ore 21.00 Ingresso gratuito

Info : 348 7040505



Tribute Band di David Bowie, nata a Bologna nel 2006, propone fedelmente tutte le canzoni più famose del Duca Bianco, da "Starman" a "Let's Dance", da "Life on Mars" a "Heroes"....per non dimenticare il mito....!



Gli Absolute Beginners sono :

Gianni Orsini - voce e chitarra acustica

Monica Losi - Voce e chitarre

Fabio Selleri - tastiere e voce

Paolo Ricci - basso

Fabio Tarantino - chitarra

Paolo Galli - batteria