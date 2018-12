Accade a Natale...commerciale diventa sociale

Il Natale prende vita al Pilastro: sabato 15 e sabato 22 dicembre dalle 14 alle 19, il Centro Commerciale Artigianale Pilastro si trasformerà in una luminosa cornice che accoglierà tante associazioni del territorio, tornando a essere un luogo di centralità per il rione. Numerose le realtà che si alterneranno sul palco, dando vita a performance e dimostrazioni artistiche, canore, sportive, di intrattenimento e che stazioneranno per tutto il pomeriggio nella piazza coperta del centro commerciale, con un banchetto informativo.



La rassegna sarà inaugurata sabato 15 dicembre alle ore 11, da una tavola rotonda per riflettere sul tema “Centro Commerciale Artigianale Pilastro, quale ruolo oggi e nel futuro?”

Interverranno:

Alberto Aitini – Assessore Sicurezza urbana integrata, Commercio, Polizia Municipale, Protezione civile

Simone Borsari – Presidente del Quartiere San Donato-San Vitale

Jonathan Mastellari – Abitante del Pilastro, Blog Pilastro Bologna, Mastro Pilastro

Vinicio Zanetti – Consigliere Comunale – Presidente della Commissione consiliare Mobilità, Infrastrutture e Lavori Pubblici di Palazzo d’Accursio



Molto denso sarà il programma dei due pomeriggi: dimostrazioni di boxe e thai boxe per grandi e piccini, letture e iniziative per i bambini, balli di gruppo e tango, dimostrazione di ciclo-officina e violino, letture di poesia e tanto altro ancora.

La manifestazione è organizzata dal Centro Commerciale Artigianale Pilastro in collaborazione con Mastro Pilastro APS di Comunità.