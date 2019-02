L'acquasala salverà il mondo: performance reading gastronomico

Metano's scalda il nuovo tour in Italia de "L'acquasala salverà il mondo", questa volta in una versione speciale pensata apposta per La confraternita dell'uva.



Insieme a Luciano Castelluccia, direttore artistico del Carpino Folk Festival, un graditissimo ospite della serata: il "suonatore" podolico Sammarchese Teo Ciavarella





Sabato 9 Marzo 2019

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Barù

Via Cartoleria 20/B

Bologna

+++ Prenotazione Obbligatoria, posti limitatissimi. +++

Costo di partecipazione cena-spettacolo: 20€ a persona.





L'intero spettacolo sarà improntato sulla lettura del libro "La montagna di sole" di Giuseppe D'addetta stampato nel 1955.

E' un viaggio sentimentale lungo il Promontorio del Gargano, che le genti del Tavoliere chiamano "montagna del sole", poiché dalle sue vette si vede apparire "l'astro dorato". Le vie di accesso era tre: dai laghi al golfo di Siponto; la via sacra da San Severo a Monte Sant'Angelo; da Manfredonia a Monte Sant'Angelo. Delle tre zone in cui si divide il Promontorio (lagunare, marinara, montana) l'autore fornisce una serie di notizie e di dettagli.

Tutto il racconto verrà accompagnato con la "condivisione del companatico" Gargano.



Il dono del Pane, dell'olio, dell'origano selvatico del bosco quarto. saranno i degni compagni di questo viaggio da fermi.

Non mancherà una degustazione dei tre formaggi "principi" Garganici: il pecorino, il Caprino e il Caciocavallo Podolico.