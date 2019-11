"Le Acque e Lucio": musica, candele, riflessi sul canale, vino e castagne

La storia di Bologna passa per due canali e…Lucio! In data domenica 10 novembre, in occasione della Festa San Martino Casalecchio di Reno a Comune di Casalecchio di Reno Canali di Bologna apre straordinariamente i cancelli del Paraporto Scaletta (via Scaletta 1, Casalecchio di Reno).

Il Paraporto Scaletta, più noto come la Casa dei Ghiacci, è un sito idraulico di grande importanza per garantire la sicurezza e la pulizia del Canale di Reno, che nasce, poco distante, dalla monumentale Chiusa di Casalecchio. Dalle ore 17:30 alle ore 19:30 in un’intima atmosfera tra candele e riflessi sul Canale si potrà degustare un aperitivo con tigelle e vino dell’azienda agricola Oro di Diamanti, le caldarroste Castagneto del Casone e per i più piccoli i dolcetti della Pasticceria Filippini con la compagnia della musica Piazza Grande concerto omaggio a Lucio Dalla. Non un semplice tributo, ma un viaggio attraverso la grande musica e poesia di Lucio.

Ingresso su prenotazione e gratuito, consumazioni a pagamento!