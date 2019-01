"Adda venì Baffone!": spettacolo di teatro-canzone

Venerdì 18 gennaio 2019 - ore 21 CISCO BELLOTTI E CARLO ALBE’ IN ‘ADDA VENI' BAFFONE!’

Sul palco del Mercato Sonato di Bologna va in scena lo spettacolo di teatro-canzone intitolato ‘Adda venì Baffone!…Qualcosa non ha funzionato’ con Stefano 'Cisco' Bellotti, storica voce dei Modena City Ramblers, e Carlo Albè (voce narrante), accompagnati dai musicisti Simone Copellini (tromba) e Massimiliano Frignani (chitarra). In scena un viaggio che parte dal 1992, anno d'inizio di Tangentopoli e ripercorre gli ultimi 25 anni di storia dell’Italia contemporanea. L’obiettivo è di raccontare al pubblico il desiderio di cambiamento sfociato nell’Italia negli anni Novanta, quando lo scandalo emerso dalla maxi-inchiesta condotta dal pool di Mani Pulite diede la sensazione che tutto sarebbe cambiato. Eppure, ripercorrendo la storia da allora ad oggi, qualcosa sembra non avere funzionato. Filo conduttore dello spettacolo sarà Baffone, figura retorica e quasi mitologica, senza volto, l’uomo della provvidenza in grado, forse, di portare l’Italia fuori dalle secche. Lo spettacolo si chiede quindi, “tornerà Baffone per rimettere le cose a posto?”, ma anche “perché non l’ha fatto prima, invece di permettere a nuovi fascisti e vecchi nostalgici di cambiare il nostro Paese?”. La domanda è posta. La risposta, suggerisce lo spettacolo, è tra le dita.

A cura di Maninalto e Mercato Sonato