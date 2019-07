"Adesso tu": uno spettacolo in Piazza Maggiore con Ron e Lucilla Giagnoni

Sarà la cornice di Piazza Maggiore a ospitare giovedì 18 luglio dalle ore 21.30 “Adesso tu. Spettacolo di immagini, canzoni e parole”, a cura dell’Associazione Culturale Incontri Esistenziali in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna ed Emotional Experiences srl, tra gli sponsor della rassegna estiva cinematografica.

Lo spettacolo, con ingresso gratuito, sosterrà il progetto “Guarda come cresco” della Fondazione Policlinico Sant’Orsola a favore dei bambini da 0 a 6 anni con sindrome di Down e delle loro famiglie.

Sarà un vero e proprio viaggio attraverso i “tu” della vita, interpretati dall’attrice Lucilla Giagnoni che tesserà la trama di tutta la serata. Accanto a lei come ospite d’onore il cantautore Ron che canterà alcune sue canzoni e quelle dell’amico Lucio Dalla, artista caro a tutta la città di Bologna.

«Gli Incontri Esistenziali nascono per conoscere dei “tu” interessanti, ricchi di esperienze positive – spiega Francesco Bernardi, presidente dell’Associazione Culturale Incontri Esistenziali -. La serata che abbiamo organizzato in Piazza Maggiore sottolinea già dal suo titolo - “Adesso TU” - questa dinamica tesa alla costruzione di un’”io” umanamente vero».

Brani musicali, come i Queen e Jovanotti, e letterari, come Oriana Fallaci e Graham Greene, trasporteranno il pubblico della piazza alla scoperta del significato del “tu”. L’“io” di ciascuno, infatti, cresce e prende consapevolezza di sé nel rapporto con un altro, con un “tu” che lo valorizza e gli permette di stare di fronte a tutte le numerose sfaccettature della realtà. Ecco che allora sarà il rapporto con un figlio, con un genitore, con un maestro, un amico, un amato e un amante il filo conduttore dell’intero spettacolo.

In una sera di metà estate è il mezzo leggero dello spettacolo che aiuterà a scoprire e riscoprire il valore del “tu”, dell’altro, del diverso; consapevoli che la formazione dell’io di ogni persona passa necessariamente da un rapporto che lo incalza e lo rende consapevole.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro Manzoni in via De Monari 1/2.