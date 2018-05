Incontro gratuito a tema: "affitti brevi a bologna: essere host"

Anche a Bologna il mercato degli affitti brevi continua a crescere trasformando l'offerta ricettiva della città.



Quali sono i numeri e i dati della crescita delle locazioni turistiche negli ultimi anni? Quali le principali difficoltà per gli operatori tra legislazione regionale, fiscalità nazionale e normativa locale? Quali le opportunità e gli strumenti operativi e strategici per differenziare la propria offerta e migliorare la propria visibilità?



L'evento è organizzato dal portale Hospitality News in collaborazione con Cleanbnb, property manager che opera a livello nazionale con una presenza consolidata a Bologna.



La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati: è obbligatoria la prenotazione.



I lavori saranno preceduti da un aperitivo offerto da CleanBnB.



Tra gli sponsor Yougenio, il partner professionale per fare il salto di qualità nell'ospitalità residenziale.



Tra gli speaker, Michele Bazzi di Local Pal, la principale associazione di Host sulla destinazione che li aiuta ad organizzare al meglio l’attività di accoglienza sia dal punto vista burocratico (normative, regole per chi affitta) che pratico (servizi e convenzioni con altre aziende per ottimizzare i costi di gestione).



Sarà con noi anche Andrea Gentili, PhD UniBo, UnivPM e ricercatore dell'Istituto Cattaneo che di recente ha pubblicato la ricerca "Indagine sul mercato degli alloggi in locazione nel comune di Bologna" e che svilupperà il tema: "Bologna città turistica: una sfida sociale".



Questo il programma dell'evento:



Ore 19.00 - Registrazione invitati e Cocktail di benvenuto offerto da Cleanbnb



Ore 19.30 - Inizio dei lavori - Introduzione a cura di Erminia Donadio, Hospitality News



Ore 19:45 - Bologna città turistica: una sfida sociale - parla Andrea Gentili, PhD UniBo, UnivPM e ricercatore Istituto Cattaneo



Ore 20:00 - Cosa offre Bologna: la realtà associativa di Local Pal e la normativa sull’home sharing - parla Michele Bazzi



Ore 20:15 - La realtà di un brand consolidato per il Property Management - parla Francesco Zorgno, Amministratore di CleanBnB



Ore 20:30 - Case history: La ristrutturazione di un appartamento per gli affitti brevi- parla Alessandra Pradella, Interior Designer



Ore 20:45 - Aspetti fiscali e tassazione della locazione turistica - parla Roberto Bianchi, dottore commercialista, professore di diritto tributario all’Università Luiss di Roma



Ore 21:00 Domande e Conclusioni