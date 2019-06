Aggiungi un ... trailer! Al teatro del Baraccano i bambini delle Carducci per la Tanzania

Al Teatro del Baraccano va in scena Aggiungi un … Trailer! spettacolo-trailer liberamente ispirato ad “Aggiugi un Posto a Tavola” con i bambini della 5° A delle scuole Carducci per la regia di Paolo Ferrari. L’utile ricavato sarà devoluto alla Fondazione Santi Arcangeli Onlus per la realizzazione del progetto di una scuola elementare in Tanzania.

Il 5 e 6 giugno dalle ore 10 matinée per le scuole, mentre il 7, 10 e 12 giugno ore 21 serate aperte a tutti



Amore di un maestro per il teatro e voglia di sperimentarsi e di mettersi in gioco di una classe elementare. La recita di fine anno? No.

A distanza di 10 anni da “Il Fantasma di Canterville” (15 repliche in due anni tra teatri e luoghi di rappresentazione 2007-2008)

Paolo Ferrari e i suoi bambini tornano sul palco per un trailer-spettacolo liberamente ispirato a “Aggiungi un posto a tavola”, la commedia musicale di Garinei e Giovannini.



Il tutto parte dall’idea di fare una piccola esibizione. Idea cresciuta giorno dopo giorno, alimentata dall’amore e dalla passione del maestro Ferrari e dalla gioia di 26 bambini della 5°A delle scuole Carducci nell’imparare a cantare, ballare e stare insieme.

Il teatro come luogo d’incontro, di crescita e di sperimentazione; banco di prova su temi come il rispetto dell’altro, l’accrescimento dell’autostima e l’espressione della creatività



Questa edizione dello spettacolo, rivisto in forma di trailer, si sviluppa in 2 matinée per le scuole ( 5 – 6 giugno dalle ore 10) e 3 repliche serali (7-10- 12 giugno alle ore 21) in cui l’utile ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza a favore della Fondazione Casa Santi Arcangeli Onlus come successe per l’edizione de “Il Fantasma di Canterville”. Allora furono devoluti ben 11 mila euro per due progetti: la costruzione di una sala parto in un ospedale ostetrico nelle Filippine e di una biblioteca in una scuola per bambini orfani in India. Aggiungi un … Trailer! Verifica quadrimestrale di Arte, Musica e Spettacolo 5 e 6 giugno dalle ore 10 matinée per le scuole

7, 10 e 12 giugno ore 21 Teatro del Baraccano, via Baraccano 2 – Bologna

L’utile ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Onlus Fondazione Casa Santi Arcangeli per la realizzazione di una scuola elementare in Tanzania. Le serate sono aperte a tutti Info e prenotazioni 347 7214573