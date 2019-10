Agli Alemanni la divina cucina, storie sul cibo tra pancia e memoria

La magia del tortellino, la ruvidezza della pasta e fagioli, la fragranza del pane, il miracolo del sale, la saggezza del ragù, l’untuosità della porchetta, la guasconeria del fritto alla bolognese, la tenerezza della ciambella.

Sono alcune delle storie al centro della commedia “La Divina Cucina” in cartellone al Teatro Alemanni di Bologna (via Mazzini 65 – biglietto 10 euro) venerdì 18 ottobre alle 21.

Lo spettacolo (nato da un’idea del giornalista Stefano Andrini) è portato in scena dalla Compagnia “I DevaStanti” con la regia di Andrea Cavalieri. La commedia, reduce da una serie strepitosa di sold out registrati in pochi mesi a Bologna e in regione, propone 12 frame che hanno al centro storie di pancia, cuore e memoria legate al cibo del nostro territorio.

Sulle tavole del palcoscenico degli Alemanni la vera protagonista sarà la buona tavola. L’unica ancora capace di produrre autentico divertimento ed emozioni forti con la complicità di buona musica dal vivo.

