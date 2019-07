"Agosto con noi" a Ozzano porta sul palco Mingardi, Casadei e Wilma Goich

Niente vacanze? A Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna, da sabato 3 fino al 16 agosto torna "Agosto con noi", che tra spettacoli, musica e gastronomia rendera' meno 'pesante' l'estate in citta'. E se non bastassero le crescentine e i ranocchi (il piatto forte della festa) o il folklore degli spettacoli dal vivo, si aggiunge anche la beneficenza perche' la manifestazione e' organizzata dai soci e dai volontari dell'istituto Ramazzini, la cooperativa per lo studio e il controllo dei tumori e delle malattie ambientali.

"Speriamo di replicare l'ottimo risultato dello scorso anno, quando abbiamo raggiunto quota 50.000 euro", dice Loretta Masotti, presidente della sezione del Ramazzini di Ozzano dell'Emilia. "Agosto con noi", giunto alla 33esima edizione, sara' "un connubio di gastronomia emiliana e spettacoli dal vivo per sostenere le attivita' di ricerca e prevenzione dell'istituto e noi siamo onorati di ospitarlo", aggiunge il sindaco di Ozzano, Luca Lelli. Umberta Conti, direttrice artistica del festival, ha messo in piedi un programma con quasi 200 artisti, da Andrea Mingardi a Marco Ferradini a Wilma Goich.

E poi anche le 'star' del liscio come Mirko Casadei e Roberto Scaglioni. Venerdi' 9 chiudera' la serata uno spettacolo pirotecnico. L'impegno del Ramazzini sul versante della tutela ambientale si fa concreto anche durante i giorni della kermesse: gli stand gastronomici, attivi tutte le sere dalle 18.30 saranno plastic free, senza stoviglie in plastica. In piu', i volontari saranno presenti con uno stand per vendere le 'piante antismog', utili per abbattere la presenza di inquinanti dalle abitazioni, come la formaldeide (classificata dal Ramazzini come cancerogena).

(Dire)