Agricoltura in festa: primo incontro delle CSA italiane

Agricoltura in festa è il titolo scelto da Arvaia per il primo incontro delle CSA italiane. CSA sta per Comunità che Supporta l'Agricoltura, ed è un sistema che collega direttamente chi produce e chi consuma cibo.

L'evento si svolgerà a Bologna il 23-24 giugno presso Villa Bernaroli (via Morazzo 3), un magnifico edificio settecentesco che con il suo parco e cortile confina con i terreni della cooperativa agricola Arvaia.



La festa incontro vuole connettere fra loro queste forme di comunità di cittadini che si organizzano per produrre il proprio cibo.

Le CSA italiane sono ormai tante, diverse per storia, organizzazione e metodologia, e sentono il bisogno di confrontarsi sui temi e sulle pratiche comuni che portano avanti, come la sovranità alimentare, l'agroecologia, la biodiversità, un cibo sano che ci aiuti a stare meglio e non metta a rischio la nostra salute a profitto di pochi, l'alleanza solidale tra chi produce e chi consuma.



L'iniziativa costituirà anche una occasione per tutti di conoscere che cos'è e come funziona concretamente una CSA visitando i campi di Arvaia, di gustare buon cibo, di conoscere altre realtà solidali attraverso i banchi degli espositori che hanno aderito al programma.



Ci sarà spazio anche per:

"Blue Revolution - l'economia ai tempi dell'usa e getta", il nuovo spettacolo teatrale di Pop Economix che presenta temi a noi molto vicini;

e per due concerti: il duo Calanca-Lipparini intratterrà e farà ballare con il folk dell’Appennino emiliano;

i Keleti di Vladimiro Cantaluppi proporranno musiche balcaniche e dell'Est Europa.