Mostra di Rachele Palladino a ingresso libero.



Ahi, Rachele! ovvero un attraversamento dei temi contemporanei con il sottotitolo “Prodotti o persone?”. In esposizione opere in carta, stoffa, china, spray e un ventilatore per spazzare le scorie e dare vita a immaginari salvifici contro l’odio e la paura. L’esposizione rientra nel programma di Art City Segnala – Art City Bologna 2018.

L’artista invitata Rachele Palladino (Roma, 1971) ha come oggetto ideale del suo lavoro lo scambio e il dono, nel senso di una creazione di valore e arte sociale, realizzata con una levità ludica e un’ironia che non rinunciano alla profondità di senso. Formata all’Accademia di Moda e Costume, inizia la sua attività come illustratrice e grafica. Per alcuni anni è assistente del collezionista Nando Peretti e poi di Gabriele Vangelli (Galleria Vangelli de’ Cresci, Roma). La sua prima mostra personale è “Mi-Mi”, a cura di Astrid Narguet e Lucilla Stefoni (GalleriaOtto, Roma, 2015).



INGRESSO LIBERO