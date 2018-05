AL CENTRO BORGO ARRIVANO MAZINGA Z E I ROBOT LEGO®!

Dall’11 al 20 maggio un Mazinga Z gigante in Galleria, nei weekend laboratori con i LEGO®.

Centro Borgo ha deciso di fare una grande sorpresa ai suoi piccoli clienti,

celebrando un mito dei cartoon che ha fatto innamorare generazioni di ragazzi: il robot.

Dall’11 al 20 maggio farà bella mostra in Galleria una maxi riproduzione

alta 6 metri di MAZINGA Z, recentemente protagonista del film Mazinga Z Infinity,

prodotto in occasione del 45° anniversario del Super Robot ideato da Go Nagai nel 1972.

I più piccoli (ma anche i grandi, con un pizzico di nostalgia)

potranno ammirare il MAZINGA Z gigante in tutta la sua grandiosità

nella spettacolare riproduzione allestita a Centro Borgo,

e naturalmente potranno approfittarne per farsi degli incredibili selfie.

Ma c’è anche un’altra sorpresa: nei weekend del 12-13 e del 19-20 maggio,

dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 19, bambini e ragazzi potranno partecipare

ad un laboratorio ludico-creativo, il “LABOROBOT”.

Ognuno potrà creare il proprio robot con i coloratissimi mattoncini LEGO®:

tutti i robot saranno poi fotografati e pubblicati sulla nostra pagina Facebook.

I robot con più like riceveranno in premio un gioco LEGO®.

