Al crepuscolo, i poeti V

Un pomeriggio alternativo, coinvolgente che sarà raccontato da poeti, artisti, musicisti del territorio, rendendo viva l’arte in tutte le sue sfaccettature, il tutto incorniciato da questo ambiente caloroso e variopinto. Natura e arte si incontrano, integrandosi con armonia e regalando emozioni a 360°, nel quale gli artisti possono esprimersi e gli spettatori sentirsi piacevolmente al proprio agio.



Per maggiori dettagli sullo spettacolo: https://bit.ly/2TY65gN



INGRESSO LIBERO



Per info e prenotazioni 349.7468384 - 333.9911554 oppure teatroridotto@gmail.com



COME RAGGIUNGERCI:

Bus 87 e 13 (solo serale) dal centro di Bologna e Anzola dell'Emilia. Inoltre il teatro organizza il servizio di CAR SHARING, chiamaci al 349.7468384!