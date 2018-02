"Al di là del cielo": presentazione del libro

Sabato 10 febbraio alle ore 17.30 Incontro – intervista con l’autrice bolognese Paola Mattioli , che presenta la sua una raccolta di poesie intitolata ‘Al di là del cielo‘ , edito da Pendragon .



L’autrice leggerà alcuni brani tratti dal suo libro e risponderà alle domande del pubblico.



Paola Mattioli ha scritto libri dedicati alla poesia che fatto conoscere in italia partecipando a numerosi premi letterari, trasmissioni radiofoniche , televisive e saloni letterari. E’ membro del centro Leonardo da Vinci di Milano e Autrice del Nuovo Rinascimento



Entrata libera ( 20 posti seduti )



L’incontro letterario si svolge nell’ambito della mostra di arti visive

‘ I Simboli nell’ arte ‘ che sarà aperta al pubblico per l’occasione dalle ore 15.30 alle ore 19



La Corte di Felsina – via S.Stefano 53 -Bologna



www.lacortedifelsina.it