I Cumediànt Bulgnîs | Compagnia Fuori Porta

AL MALÈ IMAZINÈRI (Il malato immaginario)

di Molière

Libera elaborazione e adattamento per il Teatro bolognese di Romano Danielli

regia Romano Danielli



SABATO 17 FEBBRAIO | ore 21,15 | TEATRO AUDITORIUM di MOLINELLA (Bologna)



Romano Danielli riporta in scena un grande classico del teatro riadattato in dialetto bolognese, esperimento già tentato più volte con grande successo dalla sua compagnia a partire dal 1979 in poi.

Il risultato è brillante e ripropone la vicenda di “Al malè imazinèri”, un ipocondriaco che vive isolato, rinchiuso in casa e perennemente afflosciato in poltrona.

Il pover'uomo è soggetto alla derisione delle servitù e alla tirannia dei medici che approfittano della sua debolezza in un gioco teatrale che intreccia divertimento e satira delle nevrosi del nostro tempo.

Una trama di intrighi, tra finzione e realtà, attraverso un viaggio comico all'insegna della battuta e della presa in giro spontanea, che dà vita ad una serie di situazioni veramente esilaranti.