Venerdì’ 6 settembre, alle ore 18:30 con partenza dalla Caserma “A. Ciarpaglini” di via Zenzalino sud, sede del 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale, si terrà “Al passo e di corsa con il 6°”.



Sarà un’occasione per rinsaldare il legame e per poter condividere qualche ora, con i militari dell’Esercito Italiano.



Sono tanti le opportunità di cooperazione che si sono sviluppate in questi anni tra i militari di della caserma Ciarpaglini e la comunità del Comune di Budrio : dalla collaborazione avviata in occasione delle Raccolte Alimentari, alla gestione combinata delle emergenze meteorologiche, alla costante presenza dei militari in piazza nel corso delle cerimonie commemorative. Numerosi militari della Caserma “A. Ciarpaglini”, vivono con le loro famiglie in paese.



La manifestazione comprenderà una camminata della lunghezza di 5 chilometri, ed una corsa non competitiva su un percorso di 10 chilometri; entrambi i percorsi, attraverseranno il territorio del Comune di Budrio, in modo particolare l'area urbana Creti, per poi dirigersi verso la campagna di via Cantarana, via Bolognetta, via Olmo ecc.







Analoghe iniziative sono state organizzate in numerosi comuni, in cui operano i Reggimenti del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, con lo scopo di rafforzare il rapporto tra i cittadini e gli uomini e le donne delle Forze Armate.

Durante il percorso sarà allestito un punto ristoro dagli uomini e dalle donne del 6° e uno, a cura della Proloco, in Piazza Filopanti, dove è previsto l’arrivo. L'evento si concluderà con il saluto congiunto del Colonnello Vincenzo Tucci, comandant della Caserma Ciarpaglini e del sindaco di Budrio Maurizio Mazzanti.



E' gradita l'iscrizione tramite l'invio di una mail a: 6settembre19@gmail.com