L'alba in campagna: l'esperienza musicale al sorgere del sole

Vivere l’alba in campagna. Viene allestito un percorso ad anello di 1,6 km lungo le cavedagne dei terreni agricoli coltivati da Arvaia, durante il quale gli/le ospiti incontreranno momenti dedicati alla storia del luogo e degli alberi, accompagnati dalle note de La vie en Deux e Giulia Meci Duo che fanno da colonna sonora al risveglio del giorno.

Domenica 12 luglio 2020, dalle 5.30 alle 8.00 presso l'Area agricola del parco città campagna. Itinerario pedonale con partenza da Villa Bernaroli, via Morazzo 3 Bologna, nel quartiere Borgo Panigale-Reno. Evento a ingresso libero. Modalità di partecipazione/prenotazione: chiamare 3713304707 per prenotazione telefonica a cui seguirà conferma via mail. In alternativa sarà possibile recarsi presso il luogo dell’evento ed effettuare la registrazione in loco per accedere agli spazi.

Verrà sempre data la precedenza di accesso a coloro che hanno prenotato (ingressi contingentati per gruppi di 10 persone ogni 15 minuti). In caso di lievi precipitazioni, l’evento si svolgerà comunque. In questo caso si raccomanda di indossare stivali da pioggia adatti alla terra bagnata.